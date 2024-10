Roma, El Shaarawy non recupera: fuori contro l'Inter (Di giovedì 17 ottobre 2024) Stephan El Shaarawy non ci sarà contro l`Inter. L`esterno della Roma aveva accusato uno stiramento al polpaccio sinistro in occasione dell`ultima Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Stephan Elnon ci saràl`. L`esterno dellaaveva accusato uno stiramento al polpaccio sinistro in occasione dell`ultima

El Shaarawy fuori da Roma-Inter? Arriva il verdetto finale per Juric! RECUPERI – Giornata particolarmente grigia a Trigoria, e non solo per per le condizioni metereologiche.

Dybala-El Shaarawy a che punto il recupero? Le sensazioni per Roma-Inter! I due attaccanti provano a rientrare in tempo dal risentimento muscolare ma la situazione è ancora poco limpida.

Roma - come stanno Dybala e El Shaarawy? Le condizioni in vista dell'Inter Roma, le condizioni di Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy in vista della ripresa del campionato dopo la sosta contro l'Inter La Roma è scesa in campo oggi a Trigoria per l'allenamento in vista della sfida contro l'Inter alla ripresa del campionato e per l'occasione si è rivisto in campo Le Fée: il francese si […].