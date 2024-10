Gamberorosso.it - Rivoluzione in Sardegna: Pala cede stabilimento, vigneti e marchi alla toscana Tolaini

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)vitivinicolo in. La famiglia, titolare dell'omonima cantina di Serdiana, città del vino del Sud, ha firmato l'accordo di vendita di cantina e(circa cento ettari)di Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena. Quello tra Marioe Liaè un rapporto di lunga data, dal momento che l'aziendadistribuisce i vini sardi sul mercato americano. Nell'accordo, siglato il 17 ottobre, è prevista anche la vendita del brand vinicolo Mora&Memo, azienda lanciata da Elisabetta, figlia di Mario, nel 2011. L'ammontare dell'operazione non è stato reso noto.