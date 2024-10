Ilrestodelcarlino.it - Rimini, minaccia l’amica: il prefetto gli revoca il porto d’armi

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Era accusato di averto con un’arma da fuoco un’amica che per un certo periodo ha vissuto insieme a lui nella stessa casa. Denunciato per violenza privata,aggravata e omessa custodia di armi, l’uomo si è trovato sottoposto a un procedimento penale (alla fine conclusosi con l’archiviazione). Nel frattempo però ildi, con un apposito decreto, gli ha imposto un divieto di detenzione delle armi (che possedeva da oltre 40 anni). Il tutto si è tradotto in un braccio di ferro tra il riminese e la prefettura sfociato in un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna. Ma i giudici, con sentenza del 15 ottobre, hanno riconosciuto la legittimità del provvedimento prefettizio, anche come forma di tutela verso la donna.