Realized primo evento aziendale all’Agorà Morelli

L'Agorà Morelli di Napoli, ha ospitato il primo evento organizzato da "Realized", azienda leader nel settore energetico L'evento si è svolto nella magnifica cornice dell'Agorà Morelli a Napoli, segnando un momento di celebrazione per i successi raggiunti negli ultimi anni. Il protagonista indiscusso della serata è stato il CEO e fondatore Maurizio Porrino, il cui spirito imprenditoriale e la dedizione al lavoro hanno portato l'azienda a raggiungere traguardi importanti. Porrino ha condiviso con gli ospiti il suo percorso di crescita professionale, rivelando alcuni dei momenti chiave che hanno segnato la nascita e l'evoluzione di Realized. La serata è stata condotta dai noti presentatori televisivi Fabio Brescia e Ilaria La Mura, che hanno dato il via all'evento con un tono entusiasta e coinvolgente.

