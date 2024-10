Gqitalia.it - Questo look di Katie Holmes dovrebbe essere la vostra ispirazione per tutto l'autunno

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Alcuni guardano alle passerelle per sapere come vestirsi di stagione in stagione. Altri divorano riviste come questa per avere un resoconto preciso e dettagliato dei trend, su ciò che va di moda e ciò che decisamente non va. Io, invece? Aspetto che esca una nuova foto die poi baso tutte le mie scelte di guardaroba su di essa fino a quando non verrà fotografata di nuovo tra qualche settimana o mese. Negli ultimi due anni, laè diventata una specie di figura di culto in certi ambienti maschili grazie alla sua capacità di apparire disinvolta e involontariamente cool per le strade di New York con un'ampia gamma di capi di abbigliamento genderless. Un giorno spunta a Midtown infagottata in un cappotto doppiopetto lungo fino alla caviglia e in mocassini di cuoio, il giorno dopo si aggira per SoHo in pantaloni da tuta grigi perfettamente aderenti e Samba nere.