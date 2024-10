Pyongyang:Corea del Sud è stato ostile (Di giovedì 17 ottobre 2024) 3.22 La Corea del Sud è "uno stato ostile" Lo ha sancito Pyongyang confermando la modifica costituzionale apportata dalla recente sessione dell'Assemblea del popolo, in linea con la promessa del leader Kim Jongun di ab bandonare l'unificazione come obiettivo nazionale. L'agenzia statale Kcna,riferendo che i collegamenti stradali e ferroviari con il Sud sono ora del tutto bloccati dopo le apposite detonazioni di martedì, ha motivato la mossa come "inevitabile e legittima" in conformità con le nuove modifiche della Costituzione. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) 3.22 Ladel Sud è "uno" Lo ha sancitoconfermando la modifica costituzionale apportata dalla recente sessione dell'Assemblea del popolo, in linea con la promessa del leader Kim Jongun di ab bandonare l'unificazione come obiettivo nazionale. L'agenzia statale Kcna,riferendo che i collegamenti stradali e ferroviari con il Sud sono ora del tutto bloccati dopo le apposite detonazioni di martedì, ha motivato la mossa come "inevitabile e legittima" in conformità con le nuove modifiche della Costituzione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pyongyang - la Corea del Sud è ufficialmente stato ostile - L'agenzia statale Kcna, riferendo che i collegamenti stradali e ferroviari con il Sud sono ora del tutto bloccati dopo le apposite detonazioni di martedì, ha motivato la mossa come "inevitabile e legittima in conformità coi requisiti della Costituzione che definisce chiaramente la Repubblica di Corea come uno stato ostile". (Quotidiano.net)

La Corea del Nord accusa il Sud di aver lanciato droni su Pyongyang : “Pagherà caro le incursioni” - Ufficiali sudcoreani hanno riferito alla stampa che il governo sta cercando di capire se i fantomatici volantini siano stati lanciati da associazioni private. In particolare, secondo il portale NK News, verrebbero messe in mostra le ricchezze del leader – come il suo orologio e il cappotto Dior della figlia – in paragone alla povertà della popolazione. (Quotidiano.net)

Corea del Nord - Pyongyang fa esplodere le strade collegate con la Corea del Sud - Lo Stato Maggiore Congiunto di Seoul (Jcs) ha dichiarato che la "Corea del Nord ha fatto esplodere parti delle strade Gyeongui e Donghae, a nord della linea di demarcazione militare intorno a mezzogiorno". Secondo quanto riporta l'agenzia Yonhap, Pyongyang ha fatto saltare in aria il suo lato di strade collegate alla Corea del Sud dopo aver annunciato di tagliare i tragitti e le ferrovie una ... (Liberoquotidiano.it)