Premio Tenco 2024, seconda serata con Edoardo Bennato e Tosca (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella seconda serata del Premio Tenco 2024 ospiti sul palco del Teatro Ariston Edoardo Bennato, Tosca e molti altri Da oggi, giovedì 17 ottobre, a sabato 19 ottobre a Sanremo (Imperia) si tiene il Premio Tenco 2024. La rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese quest’anno celebra l’importante traguardo dei 50 anni. Domani alle ore 15.00 al Cinema Ritz (Via Matteotti 10) si terrà la Proiezione film su Sergio Staino Satira e sogni di David Riondino e, a seguire, la presentazione del Cantastaino – Amico, l’incontro è la vita dell’arte con Gianni Cuperlo, Sergio Secondiano Sacchi e Adriano Sofri. .com - Premio Tenco 2024, seconda serata con Edoardo Bennato e Tosca Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nelladelospiti sul palco del Teatro Aristone molti altri Da oggi, giovedì 17 ottobre, a sabato 19 ottobre a Sanremo (Imperia) si tiene il. La rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese quest’anno celebra l’importante traguardo dei 50 anni. Domani alle ore 15.00 al Cinema Ritz (Via Matteotti 10) si terrà la Proiezione film su Sergio Staino Satira e sogni di David Riondino e, a seguire, la presentazione del Cantastaino – Amico, l’incontro è la vita dell’arte con Gianni Cuperlo, Sergio Secondiano Sacchi e Adriano Sofri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Premio Tenco 2024 - prima serata con Diodato - Paolo Benvegnù - Tricarico - it e aristonsanremo. 00, info. Al via domani il Premio Tenco 2024, nella prima serata ospiti al Teatro Ariston Diodato, Paolo Benvegnù e Tricarico Da domani, giovedì 17 ottobre, a sabato 19 ottobre a Sanremo (Imperia) si terrà il Premio Tenco 2024. Quest’anno la scenografia sarà firmata da Valerio Berruti, artista che utilizza l’antica tecnica dell’affresco, la scultura e la video animazione per ... (Spettacolo.eu)

Kento e Amnesty International al Premio Tenco 2024 : Un Inno alla Libertà - Kento Presenta il Nuovo Singolo “Free Toomaj” al Teatro Ariston Kento e Amnesty International al Premio Tenco 2024:… Kento e Amnesty International al Premio Tenco 2024: Un Inno alla Libertà . (Multisapere.com)

Il rapper reggino Kento con Amnesty International Italia al Premio Tenco - Venerdì 18 ottobre sarà il prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo nella seconda delle serate di Premio Tenco, ad ospitare la presentazione ufficiale del nuovo singolo del rapper reggino Kento dal titolo "Free Toomaj" prodotto da Dr. Testo, in uscita giovedì 10 ottobre, per Time 2 Rap... (Reggiotoday.it)