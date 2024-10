Lanazione.it - Parto senza dolore, 20 anni fa l’introduzione gratuita della partoanalgesia

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 –rire. In una parola:analgesia. Partito negli‘80 al San Donato di Arezzo come un servizio a pagamento svolto da un piccolo numero di anestesisti, laanalgesia si è successivamente estesa divenendodue decenni dopo, grazie altecnica all’interno di un percorso istituzionale che ha permesso così a tutte quelle donne che lo desideravano di limitare ildurante il. Era il 18 ottobre 2004, e cioè 20fa esatti, quanto laanalgesia viene introdotta in un percorso istituzionale rendendolae anticipando, di fatto, l’inserimento di questa procedura nel “Livelli Essenziali di Assistenza”, indicati quattropiù tardi dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 23 Aprile del 2008, consentendo così a tutte quelle donne che volesseroriredi farlo.