Open Arms, Salvini a Palermo: "Nessuna paura, contro di me un processo politico" (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Palermo, 17 ottobre 2024 "Sono a Palermo, dove domani ci sarà l'ultima udienza del processo che mi vede imputato per sequestro di persona. Hanno chiesto sei anni di carcere, cinque più uno, e un risarcimento di un milione di euro ai clandestini. paura? Zero. Non ho paura perchè ritengo di aver fatto il mio lavoro, facevo il ministro, ho difeso i confini e salvato vite. Questo è un processo politico portato avanti dalla sinistra in Parlamento e da una parte di magistratura di sinistra". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in una diretta sui social. TikTok Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

