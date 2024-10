Opas su Unieuro, i sindacati: "Non siamo convinti, tentativo maldestro di tranquillizzare. Ma c'è tensione" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella vicenda dell'Opas (Offerta pubblica di acquisto e scambio) di Fnac Darty su Unieuro le dichiarazioni pubbliche sono “strategiche e finalizzate esclusivamente alla conclusione dell’operazione in un clima più sereno”. Inclusa anche la dichiarazione sulla “volontà di tutelare i dipendenti di Forlitoday.it - Opas su Unieuro, i sindacati: "Non siamo convinti, tentativo maldestro di tranquillizzare. Ma c'è tensione" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella vicenda dell'(Offerta pubblica di acquisto e scambio) di Fnac Darty sule dichiarazioni pubbliche sono “strategiche e finalizzate esclusivamente alla conclusione dell’operazione in un clima più sereno”. Inclusa anche la dichiarazione sulla “volontà di tutelare i dipendenti di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Opas su Unieuro - Fnac Darty : "Non vediamo l'ora di creare un leader europeo nel retail specializzato" - “In prossimità della chiusura dell'offerta pubblica di acquisto e scambio su Unieuro, siamo convinti del potenziale di creazione di valore di questa combinazione e non vediamo l'ora di entrare nella fase di integrazione per creare un leader europeo nel retail specializzato”: è il commento di... (Forlitoday.it)

Il cda di Unieuro si spacca su prezzo dell'opas Fnac e Ruby(2) - Fnac Darty vuole delistare Unieuro e fondersi e il cda, " in considerazion delle attuali difficoltà in cui versa il mercato dell'elettronica di consumo considera l'unione una mossa strategica, incrementando le economie di scala e la diversificazione geografica" ne nascerebbe infatti un gruppo presente in Francia, Italia, Spagna, Benelux e Svizzera, con oltre 10 miliardi di ricavi con sinergie ... (Quotidiano.net)

Il cda di Unieuro si spacca sul prezzo dell'opas di Fnac e Ruby - Cinque consiglieri a favore, cinque contro e un astenuto. Il cda di Unieuro, pur approvando il comunicato, si spacca a metà sul prezzo dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Fnac Darty SA e Ruby Equity Investment a 9 euro per azione e 0,1 azioni ordinarie di nuova emissione di Fnac Darty quotate su Euronext Paris per ogni azione Unieuro apportata all'offerta. (Quotidiano.net)