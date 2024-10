“Non posso tollerarlo!” Del Debbio sbotta in diretta contro Lorenzin: lo scontro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Uno scontro che non ti aspetti, quello tra Paolo Del Debbio e Beatrice Lorenzin. Eppure tra i due è successo di tutto, con i toni che si sono alzati e puntualizzazioni e contropuntualizzazioni. Siamo a “4 di sera“, il programma che Del Debbio conduce su Rete4. Nella puntata del 16 ottobre è ospite, appunto, Beatrice Lorenzin, in collegamento. Durante il suo intervento, la dem ha detto: “Sul lato umano, penso che sarà lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Quello che succede in Albania sarà molto difficile da verificare, soprattutto nell’applicazione delle norme che ci sono adesso, come l’accesso all’avvocato“. Il riferimento è ai centri per migranti inaugurati in Albania, frutto di un accordo tra l’Italia di Giorgia Meloni e il Paese guidato da Edi Rama. Le parole della dem, però, scatenano il conduttoreLeggi anche: Gas russo, a dicembre cambia di nuovo tutto. Thesocialpost.it - “Non posso tollerarlo!” Del Debbio sbotta in diretta contro Lorenzin: lo scontro Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Uno sche non ti aspetti, quello tra Paolo Dele Beatrice. Eppure tra i due è successo di tutto, con i toni che si sono alzati e puntualizzazioni epuntualizzazioni. Siamo a “4 di sera“, il programma che Delconduce su Rete4. Nella puntata del 16 ottobre è ospite, appunto, Beatrice, in collegamento. Durante il suo intervento, la dem ha detto: “Sul lato umano, penso che sarà lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Quello che succede in Albania sarà molto difficile da verificare, soprattutto nell’applicazione delle norme che ci sono adesso, come l’accesso all’avvocato“. Il riferimento è ai centri per migranti inaugurati in Albania, frutto di un accordo tra l’Italia di Giorgia Meloni e il Paese guidato da Edi Rama. Le parole della dem, però, scatenano il conduttoreLeggi anche: Gas russo, a dicembre cambia di nuovo tutto.

