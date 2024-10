Puntomagazine.it - Mugnano del Cardinale: sorpreso in possesso di 24 involucri. 31enne arrestato dai Carabinieri

(Di giovedì 17 ottobre 2024)unper detenzione di cocaina edi denaro contante, probabile provento di attività illecite, nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio dei. Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale deidi Avellino. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta daidella Compagnia di Baiano che hanno tratto in arresto undi Somma Vesuviana, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.