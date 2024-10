Morto Liam Payne, ex One Direction (Di giovedì 17 ottobre 2024) 8.37 Il musicista, cantautore e chitarrista britannico Liam James Payne, ex membro del gruppo One Direction, è Morto dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Sur, nel quartiere Palermo, a Buenos Aires. Tutto è iniziato nel pomeriggio,quando gli agenti della stazione di polizia 14 B si sono recati nell'hotel in seguito a una richiesta di intervento per un uomo molesto sotto probabile effetto di droghe o alcol. Al loro arrivo,hanno trovato il corpo di Payne. Ignote le cause del tragico evento. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) 8.37 Il musicista, cantautore e chitarrista britannicoJames, ex membro del gruppo One, èdopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Sur, nel quartiere Palermo, a Buenos Aires. Tutto è iniziato nel pomeriggio,quando gli agenti della stazione di polizia 14 B si sono recati nell'hotel in seguito a una richiesta di intervento per un uomo molesto sotto probabile effetto di droghe o alcol. Al loro arrivo,hanno trovato il corpo di. Ignote le cause del tragico evento.

Liam Payne morto : l’ex cantante degli One Direction è precipitato dal terzo piano di un albergo a Buenos Aires - Payne in Argentina aveva assistito recentemente al concerto di Niall Horan. Tra questi, il mancato funzionamento di uno dei suoi reni, che lo ha portato a trascorrere i primi anni di vita in ospedale. La polizia, prima della morte del cantante, era stata chiamata per intervenire perché era stato segnalato “un uomo aggressivo, forse sotto l’effetto di droga o alcol”. (Ilfattoquotidiano.it)

Liam Payne degli One Direction è morto : il volo dal terzo piano di un hotel - . Leggi anche–> News sul caso Giulia Tramontano: Impignatiello in grado di intendere e volere Payne è morto sul colpo, dopo un volo di circa quindici metri. da qui la polizia è intervenuta e quando è arrivata sul posto ha trovato il corpo di Payne riverso a terra nel cortine dell’albergo. Era lì insieme alla fidanzata Kate Cassidy Incidente o gesto volontario? Si indaga su questo dopo il ... (361magazine.com)

Liam Payne - ecco com’è morto : le ultime ore prima della caduta dal terzo piano dell’hotel - Tra le immagini pubblicate da quotidiano, si vede un televisore con lo schermo in frantumi. epa11663478 Fans of singer Liam Payne light candles after the singer died, in Palermo, in Buenos Aires, Argentina, 16 October 2024. Da dicembre 2015 a luglio 2018 ha avuto una relazione con la cantante Cheryl, dalla quale ha avuto un figlio il 22 marzo 2017. (Quotidiano.net)