Morte di Liam Payne, FOTO diffuse: scena del crimine e dettagli (Di giovedì 17 ottobre 2024) La tragica Morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, ha scosso il mondo della musica e dei fan. Il musicista britannico è morto mercoledì 16 ottobre 2024 dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. La notizia ha sollevato dubbi e alimentato discussioni riguardo alle circostanze della sua Morte, che, al momento, è sotto indagine come possibile suicidio. Le FOTO della stanza in cui Liam Payne alloggiava, la numero 10 del CasaSur Hotel, rivelano uno scenario caotico, con evidenti danni agli arredi e presunti resti di sostanze stupefacenti. Gli investigatori confermano che droghe sono state trovate sia nella stanza che tra i vestiti del cantante, alimentando l'ipotesi di una condizione psicofisica alterata poco prima della sua caduta. Tvpertutti.it - Morte di Liam Payne, FOTO diffuse: scena del crimine e dettagli Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La tragicadi, ex membro degli One Direction, ha scosso il mondo della musica e dei fan. Il musicista britannico è morto mercoledì 16 ottobre 2024 dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. La notizia ha sollevato dubbi e alimentato discussioni riguardo alle circostanze della sua, che, al momento, è sotto indagine come possibile suicidio. Ledella stanza in cuialloggiava, la numero 10 del CasaSur Hotel, rivelano unorio caotico, con evidenti danni agli arredi e presunti resti di sostanze stupefacenti. Gli investigatori confermano che droghe sono state trovate sia nella stanza che tra i vestiti del cantante, alimentando l'ipotesi di una condizione psicofisica alterata poco prima della sua caduta.

