Monza, non accetta la fine della relazione e se la prende con la figlia della ex minacciandola (Di giovedì 17 ottobre 2024) Monza, 17 ottobre 2024 – Se l'era presa anche con la figlia della sua ex e si era appostato nel parcheggio di un locale dando in escandescenze verso le auto e minacciandola. Accade lunedì sera 14 ottobre, intorno alle 22, quando una Volante della Questura di polizia di Monza viene inviata sul posto per verificare una segnalazione. E dentro trova un uomo di 34 anni che, in stato di alterazione, sta minacciando insistentemente la figlia della propria ex compagna e il suo fidanzato. Ovviamente impauriti in un angolo. Notata la presenza della polizia, con fare minaccioso il 34enne a questo punto riversa la sulla rabbia nei loro confronti. La relazione turbolenta Tuttavia, gli agenti riescono a bloccarlo, mentre continuava a pronunciare frasi minacciose nei confronti dei poliziotti e della figlia della ex compagna. Ilgiorno.it - Monza, non accetta la fine della relazione e se la prende con la figlia della ex minacciandola Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Se l'era presa anche con lasua ex e si era appostato nel parcheggio di un locale dando in escandescenze verso le auto e. Accade lunedì sera 14 ottobre, intorno alle 22, quando una VolanteQuestura di polizia diviene inviata sul posto per verificare una segnalazione. E dentro trova un uomo di 34 anni che, in stato di alterazione, sta minacciando insistentemente lapropria ex compagna e il suo fidanzato. Ovviamente impauriti in un angolo. Notata la presenzapolizia, con fare minaccioso il 34enne a questo punto riversa la sulla rabbia nei loro confronti. Laturbolenta Tuttavia, gli agenti riescono a bloccarlo, mentre continuava a pronunciare frasi minacciose nei confronti dei poliziotti eex compagna.

