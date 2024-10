Ilrestodelcarlino.it - "Modena, l’unica piazza dove non ho vinto"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Settant’anni appena compiuti, ma come lui ancora non se ne vedono all’orizzonte. Bruno Da Re è ormai uno dei grandi saggi del volley italiano, presidente della Trento che domenica ospiterà, la sua cattedrale incompiuta. "Èin cui non sono riuscito a vincere" racconta l’ex direttore generale gialloblù, che all’undicesima stagione all’Itas sa di avere ancora lo scoglio altissimo di Perugia da superare. "Forse più degli anni scorsi", racconta Da Re. Dice? "Sì. Con Ishikawa la Sir secondo me è più forte perché Leon era spesso fuori nelle ultime stagioni, mentre il giapponese garantisce più affidabilità e l’opposto, Ben Tara, ha un anno di più di esperienza. Se in Italia e in Europa si vuole vincere bisogna battere Perugia". Dietro voi, Perugia e Piacenza chi vede messo meglio? "Vedo molto bene Verona, un ambiente solido che si sta sistemando bene.