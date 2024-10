Mistermovie.it - Mister Movie | Gli attori del film Smile 2 spiegano quanto sia spaventoso il sequel

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La première di “2”, attesissimohorror targato Paramount Pictures, ha offerto al pubblico un’altra dose di brividi, con una nuova trama che porta avanti la terrificante storia del Demone Sorridente. Il cast e il regista Parker Finn hanno raccontato al pubblico i retroscena del, offrendo spunti interessanti sulle sfide creative e sullo sviluppo dei personaggi. Naomi Scott: Il volto della nuova protagonista Nel, la protagonista è Naomi Scott, che interpreta Skye Riley, una pop star di fama mondiale che si ritrova intrappolata in un incubo sovrannaturale dopo aver assistito al tragico destino di un’altra vittima del Demone Sorridente. Durante la première, Scott ha spiegato come ha affrontato il suo ruolo, rivelando di non essersi ispirata a una pop star specifica:“Non volevo rendere il personaggio troppo simile a qualcuno di reale.