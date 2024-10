Milanotenta rapina morto accoltellato

Milano,tenta rapina, morto accoltellato (Di giovedì 17 ottobre 2024) 9.47 Un uomo è stato ucciso a coltellate in strada a Milano. La vittima è un italiano di 30 anni che, secondo le prime informazioni,aveva tentato di compiere una rapina in un bar. Il titolare, un cinese, ha reagito ferendolo mortalmente. La posizione dell'esercente è al vaglio dell'Autorità giudiziaria, mentre gli agenti di Polizia stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.Fuori dal bar trovati anche mazzette di Gratta e vinci prese dal rapinatore. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) 9.47 Un uomo è stato ucciso a coltellate in strada a Milano. La vittima è un italiano di 30 anni che, secondo le prime informazioni,aveva tentato di compiere unain un bar. Il titolare, un cinese, ha reagito ferendolo mortalmente. La posizione dell'esercente è al vaglio dell'Autorità giudiziaria, mentre gli agenti di Polizia stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.Fuori dal bar trovati anche mazzette di Gratta e vinci prese daltore.

