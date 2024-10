Milano, lite al distributore: accoltella un 30enne alla pancia e finisce in carcere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ottobre 2024 – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un italiano di 25 anni gravemente indiziato del reato di tentato omicidio commesso ai danni di un 32enne romeno. Il provvedimento restrittivo, eseguito dai poliziotti della Squadra Mobile, scaturisce dalle indagini partite a seguito di una violenta aggressione subita dalla vittima lo scorso 8 giugno, in via Rembrandt, nella zona ovest di Milano, gravemente ferita all’addome con diverse coltellate. Il trentenne veniva poi sottoposto a un delicato intervento chirurgico, per essere poi dimesso dall’ospedale un mese dopo. Ilgiorno.it - Milano, lite al distributore: accoltella un 30enne alla pancia e finisce in carcere Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – La Polizia di Stato, coordinata dProcura della Repubblica di, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare inemessa nei confronti di un italiano di 25 anni gravemente indiziato del reato di tentato omicidio commesso ai danni di un 32enne romeno. Il provvedimento restrittivo, eseguito dai poliziotti della Squadra Mobile, scaturisce dalle indagini partite a seguito di una violenta aggressione subita dvittima lo scorso 8 giugno, in via Rembrandt, nella zona ovest di, gravemente ferita all’addome con diverse coltellate. Il trentenne veniva poi sottoposto a un delicato intervento chirurgico, per essere poi dimesso dall’ospedale un mese dopo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo la condanna per mafia in appello catturati a Milano e portati in carcere i fratelli Fontana - Catturati a Milano dalla guardia di finanza di Palermo i fratelli Gaetano e Giovanni Fontana, che nella tarda serata di ieri sono stati condannati per mafia nell'ambito del processo d'appello nato dalla maxi operazione "Mani in pasta" contro la cosca dell'Acquasanta. La quarta sezione della... (Palermotoday.it)

Milano : omicidio Rozzano - gip convalida fermo - 19enne resta in carcere (2) - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Milano : omicidio Rozzano - gip convalida fermo - 19enne resta in carcere (2) - (Adnkronos) – Il giudice ha riconosciuto entrambe le esigenze cautelari, ossia la possibile reiterazione del reato e il pericolo di fuga. Rezza per un'ora e mezza ha spiegato tutto nel dettaglio, ma non ha saputo dire fino in fondo cosa abbia 'innescato' il desiderio di rapinare uno sconosciuto e, di fronte al suo rifiuto, di […]. (Periodicodaily.com)