Lettera43.it - Meta, nuovi licenziamenti: tagli a WhatsApp e Instagram

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuova ondata diin casa Mark Zuckerberg.ha infatti avviato ulteriori, dopo quelli in massa del 2022 e del 2023, per ridurre i costi in vari dipartimenti. Coinvolte le piattaforme sociale la divisione Reality Labs, incentrata su hardware e software di realtà virtuale e aumentata, tra cui i visori Quest. Come ha riportato The Verge, senza fornire detsul numero dei dipendenti che andranno a casa, si tratta di operazioni minori rispetto a quelle dei due anni precedenti che coincideranno con una riorganizzazione di alcuni team specifici. «Oggi alcune aree distanno riportando modifiche per garantire che le risorse siano allineate con i loro obiettivi strategici a lungo termine», ha spiegato il portavoce dell’azienda Dave Arnold in una nota.