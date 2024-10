Medioriente: Netanyahu, saldato conto aperto con Sinwar (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (LaPresse) – Israele ha posto fine “al conto aperto” nei confronti del leader di Hamas, Yayha Sinwar. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un punto stampa. “Sono qui per dirvi che questo assassino è stato ucciso – ha proseguito – l’autore del peggiore massacro contro Israele è stato eliminato”. Lapresse.it - Medioriente: Netanyahu, saldato conto aperto con Sinwar Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (LaPresse) – Israele ha posto fine “al” nei confronti del leader di Hamas, Yayha. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin, in un punto stampa. “Sono qui per dirvi che questo assassino è stato ucciso – ha proseguito – l’autore del peggiore massacro contro Israele è stato eliminato”.

