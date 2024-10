Ilnapolista.it - Mbappé non dirà nulla sulle accuse di stupro, lo farà solo se interrogato dai magistrati svedesi (As)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Kylian, accusato dia Stoccolma, ha deciso di non rilasciare dichiarazioni in merito, maalla giustizia svedese. A rivelarlo è stata la sua avvocata, Marie-Alix Canu-Bernard, all’Afp, agenzia di stampa francese.non rilascerà dichiarazioni se non alla giustizia svedese Spiega As: L’avvocata ha denunciato con fermezza ledella stampa che rivelano che il calciatore ha dato spiegazioni sullo sviluppo del suo viaggio in Svezia, afferma la Canu-Bernard. Nei giorni precedenti è stata confermata la notizia che stanno preparando una denuncia per calunnia, oltre a negare tutto ciò di cui è accusato Kylian. Nel frattempo il calciatore francese, che ha dichiarato una “fake news” la voce sull’indagine perche circolava sui media, si è normalmente allenato con il Real Madrid.