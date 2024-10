Maria Esposito: “Ecco cosa ho fatto con i soldi di ‘Mare fuori'” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Maria Esposito, per il pubblico televisivo è colei che presta volto a Rosa Ricci, protagonista di “Mare fuori”. La giovane Maria Esposito: “Ecco cosa ho fatto con i soldi di ‘Mare fuori'” su Perizona.it Perizona.it - Maria Esposito: “Ecco cosa ho fatto con i soldi di ‘Mare fuori'” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), per il pubblico televisivo è colei che presta volto a Rosa Ricci, protagonista di “Mare”. La giovane: “hocon idi'” su Perizona.it

“Coi soldi di Mare Fuori mi sono rifatta la cameretta e ho comprato i quadri di Sophia Loren. La scena del matrimonio? Senza senso” : lo rivela Maria Esposito - Ogni giorno quando mi sveglio dico: ‘Io voglio essere come te o quasi'”. Alla fine, Esposito ha anche dedicato un pensiero alla serie televisiva, le cui scelte autoriali, in un caso in particolare, l’hanno lasciata di stucco: “Lasciare Carmine Di Salvo (interpretato da Massimiliano Caiazzo, ndr) all’altare? Non lo avrei fatto, infatti quando ho letto quella scena ho detto: ‘Ma perché?’ non aveva ... (Ilfattoquotidiano.it)

Maria Esposito : “Non mi sentivo all’altezza di Mare fuori” - poi svela cosa ha fatto con i soldi della serie - L'attrice, ospite de La volta buona, confida: "La scena del matrimonio tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo non aveva senso".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Dalla serie cult “Mare Fuori” al bar nei quartieri spagnoli : Maria Esposito diventa imprenditrice - L’attrice, infatti, ha aperto un cocktail bar ai quartieri spagnoli, a Napoli, una delle zone più ricercate della movida partenopea. Si chiama Ciak, proprio come una delle parole che Esposito avrà sentito più volte nella sua vita, nei set per cinema e tv. “CIAK SI BEVE! E vuje site pronti?! Ci penserà Rocco de Angelis a farci bere e divertire per un inizio comme nun l’avite maje visto! Ci ... (Ilfattoquotidiano.it)