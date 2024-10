Maltempo in Liguria: un morto a Genova, 2 feriti a Milano. Allagamenti a Siena, Mose alzato a Venezia. Allerta meteo in quasi tutta Italia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Allerta arancione in Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e gialla in 16 regioni. Il doppio fronte dal Nord Africa e poi dall'Atlantico, insieme alla temperatura del Mar Leggo.it - Maltempo in Liguria: un morto a Genova, 2 feriti a Milano. Allagamenti a Siena, Mose alzato a Venezia. Allerta meteo in quasi tutta Italia Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)arancione in, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e gialla in 16 regioni. Il doppio fronte dal Nord Africa e poi dall'Atlantico, insieme alla temperatura del Mar

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Nubifragi in Liguria - allagamenti - frane e strade inondate : morto un uomo disperso nel Genovese. Allerta arancione in cinque regioni - . Ma non solo. In laguna è stato azionato il Mose e l’acqua ha raggiunto una punta di 122 centimetri in mare, mentre in città la massima, misurata a Punta delle Salute intorno alle 10, è stata di 95 centimetri, sufficienti ad allagare Piazza San Marco e le zone più basse del centro storico. Allerta arancione per criticità idrauliche anche nel Piacentino, nel Parmense, nel Reggiano e nel Modenese. (Ilfattoquotidiano.it)

Maltempo in Liguria : frane e allagamenti - un morto a Genova e due feriti a Milano. A Venezia alzato il Mose. Allerta meteo in quasi tutta Italia - Allerta arancione in Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e gialla in 16 regioni. Il doppio fronte dal Nord Africa e poi dall'Atlantico, insieme alla temperatura del Mar... (Leggo.it)

Maltempo - morto 75enne nel Genovese. Allerta arancione in Liguria - Emilia Romagna - Toscana - Per Milano è stata emanata un'allerta meteo gialla con rischio di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro.  Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse - che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento - su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. (Tg24.sky.it)