Maltempo, ancora vento e temporali. Allerta arancione in Liguria ed Emilia Romagna (Di giovedì 17 ottobre 2024) ancora Maltempo sull'Italia, con la perturbazione di origine atlantica che staziona sul Mediterraneo e porta piogge e temporali su alcune regioni settentrionali e centrali, in particolare sul nord ovest e sulla Toscana. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’Allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse - che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento - su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Alla luce dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha valutato un’Allerta arancione per su alcuni settori della Liguria e dell'Emilia-Romagna. Per Milano è stata emanata un'Allerta meteo gialla con rischio di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro (LE PREVISIONI). Tg24.sky.it - Maltempo, ancora vento e temporali. Allerta arancione in Liguria ed Emilia Romagna Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)sull'Italia, con la perturbazione di origine atlantica che staziona sul Mediterraneo e porta piogge esu alcune regioni settentrionali e centrali, in particolare sul nord ovest e sulla Toscana. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’meteo che prevede precipitazioni diffuse - che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di- su Piemonte,e Toscana. Alla luce dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha valutato un’per su alcuni settori dellae dell'. Per Milano è stata emanata un'meteo gialla con rischio di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro (LE PREVISIONI).

