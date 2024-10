L’ultimo messaggio del 15enne suicida: “Non ce la faccio più, l’ho spiegato al prof ma lui non mi ascolta” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Non ce la faccio più, l’ho spiegato al prof ma lui non mi ascolta”. Il 15enne, che si è tolto la vita il 14 ottobre scorso con la pistola del padre, aveva mandato dei messaggi whatsapp alla madre spiegando che era a disagio a scuola e che voleva lasciarla. Questo e altri messaggi, in cui l’adolescente diceva di aver parlato con un insegnante di sostegno, sono stati consegnati ieri mattina dai genitori ai carabinieri della stazione di Marzocca (Senigallia) che stanno indagando sul sul suicidio. Si tratta di nuovi elementi ad integrazione della precedente denuncia che la madre del ragazzo ha presentato attraverso la legale della famiglia, avvocata Pia Perricci. Il colloquio con il docente sarebbe avvenuto il 9 ottobre – riferisce la legale – , il ragazzo non ricordava il suo nome ma la madre sarebbe riuscita a rintracciarlo. Ilfattoquotidiano.it - L’ultimo messaggio del 15enne suicida: “Non ce la faccio più, l’ho spiegato al prof ma lui non mi ascolta” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Non ce lapiù,alma lui non mi”. Il, che si è tolto la vita il 14 ottobre scorso con la pistola del padre, aveva mandato dei messaggi whatsapp alla madre spiegando che era a disagio a scuola e che voleva lasciarla. Questo e altri messaggi, in cui l’adolescente diceva di aver parlato con un insegnante di sostegno, sono stati consegnati ieri mattina dai genitori ai carabinieri della stazione di Marzocca (Senigallia) che stanno indagando sul sul suicidio. Si tratta di nuovi elementi ad integrazione della precedente denuncia che la madre del ragazzo ha presentato attraverso la legale della famiglia, avvocata Pia Perricci. Il colloquio con il docente sarebbe avvenuto il 9 ottobre – riferisce la legale – , il ragazzo non ricordava il suo nome ma la madre sarebbe riuscita a rintracciarlo.

Leonardo Calcina - l’ultimo messaggio del 15enne suicida a Senigallia : “Non ce la faccio più - il prof non mi ascolta” - Quattro giorni prima, il 9 ottobre, Leonardo aveva inviato sette messaggi whatsapp alla mamma Viktoryia, che ora sembrano una disperata e finale richiesta di aiuto. – spiega ancora il padre del 15enne – Leonardo non aveva atteggiamenti omosessuali e dal nostro punto di vista era un ragazzo eterosessuale, ma anche se così non fosse stato sia chiaro che per noi non ci sarebbero stati problemi. (Thesocialpost.it)