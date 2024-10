Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Mistero Harper: buoni tiri, ma chiude con 2/13

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Parravicini 8. Nei primi due quarti 5 punti con 2/7 al tiro, poi lo sprazzo chela gara nel quarto periodo con 10 punti di cui 5 in 1’10’’ e 8 con un assist nei primi due minuti di gioco.come miglior realizzatore dell’Unieuro, a cui aggiunge 5 rimbalzi e 4 assist. Cinciarini 6,5. Le cifre non rendono omaggio alla sua prova. Non arriva in doppia cifra in 20’, ma regala alla diretta Rai e al pubblico due canestri da ballerino che valgono il prezzo del biglietto. E difende anche.con una fascia in testa per uno scontro di gioco con Gaspardo. Tavernelli 6,5. Primi due quarti di spessore in difesa, costruzione di gioco e anche in attacco nei qualicon 6 punti in 10’ con 1/1 da due e da tre. Poi cala e sporca cifre e percentuali.