Ilfattoquotidiano.it - Lavoratori stranieri, la Pa ancora in ritardo sulle regolarizzazioni. Una sanatoria senza fine

(Di giovedì 17 ottobre 2024) di Sara Albiani, policy advisor di Oxfam Italia “I suoi diritti sono proprio calpestati In tutto questo periodo di attesa non ha potuto aprire un conto corrente, le dobbiamo pagare lo stipendio in contanti, non ha potuto iscriversi al sistema sanitario nazionale, non ha potuto tornare a casa sua o andare in vacanza all’estero. È prigioniera del nostro paese, nonostante abbia un lavoro regolare e paghi i contributi”. Sono queste le parole della figlia della datrice di lavoro di S., una giovane badante straniera che nell’ormai lontano 2020 ha presentato domanda di regolarizzazione e che è stata convocata in Prefettura solo nel 2023, per poi vedersi rigettata l’istanza pochi mesi fa.