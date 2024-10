Laura Pausini inedita conduttrice su Tv8 del GialappaShow il 21 ottobre (Di giovedì 17 ottobre 2024) La superstar Laura Pausini sarà l’inedita conduttrice tv della prima puntata della nuova stagione del GialappaShow su Tv8. Sarà la cantante romagnola – A Messina nel prossimo dicembre la conclusione del suo World Tour partito da Venezia nel giugno dell’anno scorso – a co-condurre con il Mago Forest la puntata in onda il 21 ottobre. Laura Pausini inedita conduttrice su Tv8 del GialappaShow il 21 ottobre L'Identità. Lidentita.it - Laura Pausini inedita conduttrice su Tv8 del GialappaShow il 21 ottobre Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La superstarsarà l’tv della prima puntata della nuova stagione delsu Tv8. Sarà la cantante romagnola – A Messina nel prossimo dicembre la conclusione del suo World Tour partito da Venezia nel giugno dell’anno scorso – a co-condurre con il Mago Forest la puntata in onda il 21su Tv8 delil 21L'Identità.

Non è la prima volta che Pausini lavora con i Gialappi. Molti la ricorderanno in uno sketch con Frengo (Antonio Albanese), quando alla conduzione c'erano Teo Teocoli e Simona Ventura. La nuova stagione del GialappaShow, in onda su Tv8, si aprirà questo 21 ottobre. Come sempre il format prevede oltre alle voci di Marco Santin e Giorgio Gherarducci che qualcuno affianchi il Mago Forest in studio. GialappaShow andrà in onda ogni lunedì alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su Now.