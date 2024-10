LaSabri, da YouTube a Limbiate: si potrà incontrare per un intero pomeriggio (Di giovedì 17 ottobre 2024) LaSabri, all’anagrafe Sabrina Cereseto, da YouTube arriva a Limbiate. Sarà lei insieme a Pika gli ospiti d’onore di Pan di Seta e Sapori Locali. LaSabri a Limbiate: quando e dove Il Comune di Limbiate insieme al Distretto Urbano del Commercio organizzano Pan di Seta e Sapori Locali. Un’iniziativa per celebrare la tradizione, l’innovazione e il legame Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di giovedì 17 ottobre 2024), all’anagrafe Sabrina Cereseto, daarriva a. Sarà lei insieme a Pika gli ospiti d’onore di Pan di Seta e Sapori Locali.: quando e dove Il Comune diinsieme al Distretto Urbano del Commercio organizzano Pan di Seta e Sapori Locali. Un’iniziativa per celebrare la tradizione, l’innovazione e il legame

