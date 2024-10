L’arrivo del ciclone polare in Italia: piogge, freddo e allerta maltempo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nelle prossime ore, l’Italia sarà investita da un ciclone polare, fenomeno meteorologico che causerà un drastico cambiamento climatico e un’ondata di maltempo. Dopo un ottobre caratterizzato da temperature relativamente miti, un’improvvisa ondata di freddo colpirà gran parte del Paese, con un abbassamento significativo delle temperature e piogge diffuse. Il maltempo sta raggiungendo di nuovo l’Italia con l’attivo del nuovo ciclone polare. maltempo, foto Ansa – VelvetMagChe cos’è un ciclone polare? Il ciclone polare è un vortice atmosferico che si forma nelle regioni polari, generato da una differenza di pressione tra le aree artiche e quelle più temperate. Questo fenomeno, che si verifica principalmente durante l’autunno e l’inverno, può provocare condizioni meteorologiche estreme, tra cui tempeste di neve, piogge torrenziali e forti venti. Velvetmag.it - L’arrivo del ciclone polare in Italia: piogge, freddo e allerta maltempo Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nelle prossime ore, l’sarà investita da un, fenomeno meteorologico che causerà un drastico cambiamento climatico e un’ondata di. Dopo un ottobre caratterizzato da temperature relativamente miti, un’improvvisa ondata dicolpirà gran parte del Paese, con un abbassamento significativo delle temperature ediffuse. Ilsta raggiungendo di nuovo l’con l’attivo del nuovo, foto Ansa – VelvetMagChe cos’è un? Ilè un vortice atmosferico che si forma nelle regioni polari, generato da una differenza di pressione tra le aree artiche e quelle più temperate. Questo fenomeno, che si verifica principalmente durante l’autunno e l’inverno, può provocare condizioni meteorologiche estreme, tra cui tempeste di neve,torrenziali e forti venti.

