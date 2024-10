La terribile fine della signora Silvana aggredita a morte da un montone Il drammatico assalto ieri sera nel giardino di casa sua Aveva 77 anni Sotto choc la comunità di Frosinone

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel pomeriggio di, unatragedia ha colpito ladiMinotti, 77, è stata fatalmenteda unimpazzito. L’incidente è avvenuto verso le 18 in via Selva Casilina, al contra, Alatri e Ferentino. Fatale Aggressione neldiMinotti, imprenditrice agricola, stava lavorando nelpropria abitazione quando è stata improvvisamente assalita alle spalle dal. L’animale l’ha colpita con la testa per tre volte, provocando gravi lesioni interne che le sono risultate fatali. L’intervento tempestivo del personale del 118 è stato inutile, poiché le ferite erano troppo gravi per permettere un soccorso efficace. IlFugge, Indagano i CarabinDopo l’aggressione, l’animale si è allontanato nei campi circostanti, perdendosi nel buiocampagna.