La nuotatrice promette contenuti esclusivi per 35 dollari al mese (Di giovedì 17 ottobre 2024) Addio nuoto: Luana Alonso lascia lo sport e approda su OnlyFans. La nuotatrice paraguaiana ha deciso di dare una svolta alla sua vita voltando pagina e mettendo da parte la carriera sportiva. La sua decisione, infatti, è arrivata dopo la controversa uscita dalle Olimpiadi di Parigi 2024: in estate, infatti, è stata allontanata dal Villaggio Olimpico per «condotta inappropriata». Poi l’annuncio del ritiro e ora arriva un profilo su OnlyFans. Iodonna.it - La nuotatrice promette contenuti esclusivi per 35 dollari al mese Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Addio nuoto: Luana Alonso lascia lo sport e approda su OnlyFans. Laparaguaiana ha deciso di dare una svolta alla sua vita voltando pagina e mettendo da parte la carriera sportiva. La sua decisione, infatti, è arrivata dopo la controversa uscita dalle Olimpiadi di Parigi 2024: in estate, infatti, è stata allontanata dal Villaggio Olimpico per «condotta inappropriata». Poi l’annuncio del ritiro e ora arriva un profilo su OnlyFans.

