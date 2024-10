Lanazione.it - La Fabo torna a sorridere

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La passerella per il ritorno da avversario di Marco Giancarli (premiato dalla società prima della palla a due) non distrae laHerons Montecatini, che piega Latina 90-77 e si rimette in marcia dopo il ko di Ruvo di Puglia. Chiera ricomincia da dove aveva concluso: è tutto suo il 5-0. Mastrangelo ne addiziona altri due ma si fa male nello scontro con Caffaro ed è costretto ad abbandonare il parquet. Un 3/3 complessivo dalla lunetta spinge gli Herons sul 14-6 e quando Chiera infila la seconda tripla della sua serata il vantaggio rossoblù lievita ulteriormente (+11). La girandola di cambi premia Latina, protagonista di un break di 6-0 che rimescola parzialmente carte: lachiude la prima frazione un po’ col fiatone, tenuta su da una tripla di Natali e da un Chiera sempre ispirato. Con il layup di Sgobba e il gioco a due fra Chiera e Arrigoni gli Herons ritrovano la doppia cifra.