La Bce taglia ancora i tassi di 25 punti base (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di ridurre di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della Bce". Così fa sapere la Banca centrale europea dal meeting di oggi a Lubiana, in Slovenia. “In particolare – prosegue il comunicato ufficiale – la decisione di ridurre il tasso sui depositi presso la banca centrale, tasso mediante il quale il Consiglio direttivo orienta la politica monetaria, scaturisce dalla valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria”. Le ultime informazioni sull’inflazione indicano infatti che il processo disinflazionistico è “ben avviato”, rileva la Bce, aggiungendo poi che le prospettive di inflazione sono “influenzate dalle recenti sorprese al ribasso degli indicatori dell’attività economia”. Ilfoglio.it - La Bce taglia ancora i tassi di 25 punti base Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di ridurre di 25i tredi interesse di riferimento della Bce". Così fa sapere la Banca centrale europea dal meeting di oggi a Lubiana, in Slovenia. “In particolare – prosegue il comunicato ufficiale – la decisione di ridurre il tasso sui depositi presso la banca centrale, tasso mediante il quale il Consiglio direttivo orienta la politica monetaria, scaturisce dalla valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria”. Le ultime informazioni sull’inflazione indicano infatti che il processo disinflazionistico è “ben avviato”, rileva la Bce, aggiungendo poi che le prospettive di inflazione sono “influenzate dalle recenti sorprese al ribasso degli indicatori dell’attività economia”.

