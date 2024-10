Jonathan David, il Milan fa un passo indietro? Le ultime sull’attaccante in scadenza con il Lille (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jonathan David non rinnoverà il contratto con il Lille e a giugno cercherà una nuova squadra, ma non il Milan: i rossoneri fanno un passo indietro? Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha fatto il punto su Jonathan David, accostato anche al calciomercato del Milan: Jonathan David non rinnoverà il suo contratto in Calcionews24.com - Jonathan David, il Milan fa un passo indietro? Le ultime sull’attaccante in scadenza con il Lille Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024)non rinnoverà il contratto con ile a giugno cercherà una nuova squadra, ma non il: i rossoneri fanno un? Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha fatto il punto su, accostato anche al calciomercato delnon rinnoverà il suo contratto in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta Curve Milano - Davide Calabria sentito in Procura : rapporti con gli ultras? Ecco il motivo - Secondo quanto affermato da Calabria, l’appuntamento con i sostenitori delle Curva del Diavolo non è stato l’unico, ma lo scopo sarebbe sempre stato lo stesso: “Incitare la squadra e far tirar fuori gli attributi ai giocatori”. Inchiesta Curve Milano, il capitano rossonero Davide Calabria sentito in Procura: ha parlato del rapporto con gli ultras. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan – David gratis dal 1° luglio 2025. A patto che … - Jonathan David, attaccante del Lille, piace al Milan per il calciomercato estivo. Si svincolerà gratis dai 'Dogues' dopo cinque stagioni. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan – Attaccante - David opzione sempre molto calda - Jonathan David, attaccante del Lille, piace al Milan per il calciomercato estivo. Si svincolerà gratis dai 'Dogues' dopo cinque stagioni. (Pianetamilan.it)