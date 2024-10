Israele e l’ipocrisia dell’Europa sui crimini di Netanyahu (Di giovedì 17 ottobre 2024) Spari dell’esercito israeliano, senza vittime (solo qualche danno materiale e un po’ di soldati feriti), e all’improvviso l’Europa scopre che Israele viola il diritto internazionale e le risoluzioni dell’Onu (mai applicate) e che Netanyahu autorizza i suoi militari a commettere crimini di guerra (tali attacchi “potrebbero” essere considerati proprio così, Crosetto dixit). Se serviva la prova dell’ipocrisia tartufesca incistata nei governanti europei di fronte al massacro di Gaza e ora dell’invasione armata di Tsahal del sovrano Stato del Libano, eccoci accontentati. Ipocrisia europea. L’annientamento sistematico della popolazione civile di Gaza va avanti dall’8 ottobre 2023, il giorno dopo il pogrom di Hamas costato la vita a quasi 1.200 ebrei innocenti. La Cisgiordania è una pustola infetta che, pezzo per pezzo, sta cadendo in mano a Netanyahu e ai coloni oltranzisti. Tpi.it - Israele e l’ipocrisia dell’Europa sui crimini di Netanyahu Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Spari dell’esercito israeliano, senza vittime (solo qualche danno materiale e un po’ di soldati feriti), e all’improvviso l’Europa scopre cheviola il diritto internazionale e le risoluzioni dell’Onu (mai applicate) e cheautorizza i suoi militari a commetteredi guerra (tali attacchi “potrebbero” essere considerati proprio così, Crosetto dixit). Se serviva la prova deltartufesca incistata nei governanti europei di fronte al massacro di Gaza e ora dell’invasione armata di Tsahal del sovrano Stato del Libano, eccoci accontentati. Ipocrisia europea. L’annientamento sistematico della popolazione civile di Gaza va avanti dall’8 ottobre 2023, il giorno dopo il pogrom di Hamas costato la vita a quasi 1.200 ebrei innocenti. La Cisgiordania è una pustola infetta che, pezzo per pezzo, sta cadendo in mano ae ai coloni oltranzisti.

