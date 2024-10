Unlimitednews.it - Inwit a Comolake, le infrastrutture digitali per la smart mobility

(Di giovedì 17 ottobre 2024) COMO (ITALPRESS) – L’evoluzione della mobilità passa anche attraverso lazzazione delle reti e l’implementazione dellenecessarie. E’ questo il messaggio che Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di, ha portato a2024 – The Great Challenge, intervenendo nel panel “Trasporti e logistica tra intermodalità e sensoristica delle reti”.“Con oltre 24mila torri dislocate capillarmente sul territorio italiano (una torre ogni tre km, che diventa ogni 5-600 metri in città) e oltre 500 coperture dedicate per location indoor DAS (Distributed Antenna System),hae condivise che abilitano la connettività 4G e 5G multi-operatore in quasi 5.000 km di autostrade, 1.