Invisibile tra i locali della movida, il dramma di un senzatetto: "Fuma crack, dorme e fa i bisogni per strada" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il dramma della marginalità nel centro di Palermo, dove si può essere invisibili tra i locali della movida. Da due mesi un senzatetto africano vive per strada su un lettino improvvisato, schiacciato dal peso delle dipendenze, a pochi passi da un'area recentemente rivalutata dai commercianti Palermotoday.it - Invisibile tra i locali della movida, il dramma di un senzatetto: "Fuma crack, dorme e fa i bisogni per strada" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilmarginalità nel centro di Palermo, dove si può essere invisibili tra i. Da due mesi unafricano vive persu un lettino improvvisato, schiacciato dal peso delle dipendenze, a pochi passi da un'area recentemente rivalutata dai commercianti

