Inseguimento sulla Statale 38 in piena notte: ladro fermato dalla polizia (Di giovedì 17 ottobre 2024) La polizia di Stato di Sondrio, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati soprattutto nelle ore serali e nelle zone periferiche del capoluogo, nella notte del 13 ottobre ha denunciato un uomo di 42 anni cittadino svizzero per furto aggravato e resistenza a Pubblico Sondriotoday.it - Inseguimento sulla Statale 38 in piena notte: ladro fermato dalla polizia Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ladi Stato di Sondrio, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati soprattutto nelle ore serali e nelle zone periferiche del capoluogo, nelladel 13 ottobre ha denunciato un uomo di 42 anni cittadino svizzero per furto aggravato e resistenza a Pubblico

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inseguimento nella notte in corso dei Mille - auto della polizia si schianta e si ribalta - Scene da film questa notte in corso dei Mille. Intorno alle 3, una volante della polizia con a bordo due agenti intercetta due ladri su un'auto rubata, una Fiat 500, e si lancia all'inseguimento. Ma dopo qualche minuto sia l'auto della polizia che i due malviventi sulla macchina si schiantano... (Palermotoday.it)

Folle notte a Milano - turisti terrorizzati dal tassista drogato e ubriaco prenotato su Uber : “Aiuto polizia” - P. In macchina, i carabinieri trovano alcuni bicchieri di vetro, una bottiglia semivuota di sambuca e 0,9 grammi di cocaina, nascosti sotto l’aletta parasole del sedile anteriore sinistro. I carabinieri lo fermano davanti alla Centrale: lui prova a scappare a piedi, ma viene bloccato. P. Lì i carabinieri riescono a bloccarne la marcia: M. (Ilgiorno.it)

Fuochi d’artificio e auto con musica a palla in piena notte - Sos alla polizia municipale per controlli e repressione - . Non c’è pace di notte tra la via Sant'Agostino, Piazza Falconieri, Via Dina e Clarenza, fino al Viale Principe Umberto, per poi proseguire fino al Sacrario. Fuochi d’artificio e auto con musica a palla. Lo denuncia con una nota il vicepresidente della II Commissione Nicola Laura per conto dei. (Messinatoday.it)