Lanazione.it - Innovazione nelle aziende agricole. Legacoop spiega i finanziamenti

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Lunedì 21 alle 14, presso Le Chiantigiane, in via Michelangelo 15 a Barberino Taver(Firenze), si terrà un incontro informativo, dal titolo ’Complemento per lo sviluppo rurale: strumenti e progetti per il futuro’ promosso daToscana-Dipartimento Agroalimentare in collaborazione con Dream Italia a cui potranno partecipare tutte lee agroalimentari della Toscana. Si parlerà delle fonti di finanziamento che la Regione Toscana metterà a disposizione per sostenere l’all’interno dellee agroalimentari, incoraggiando investimenti per l’ammodernamento tecnologico e per l’adattamento a nuove sfide e opportunità del mercato.