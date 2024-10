Inghilterra, tornano gli alcolici negli stadi: sperimentazione in seconda divisione femminile (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuova svolta in Inghilterra, dove a distanza di quasi quarant’anni dall’ultima volta i tifosi potranno riassaporare il gusto di bere degli alcolici negli stadi di calcio. Dopo la stretta del governo Tatcher che per contrastare gli hooligans e i loro disordini vietò il consumo e la vendita di bevande alcoliche negli impianti già nel 1985, adesso è scattata una sperimentazione, per il momento legata esclusivamente a due club della seconda divisione femminile inglese, come ha confermato il responsabile della Women’s Professional Leagues Limited. Nikki Doucet, come riporta Reuters, ha affermato che, data la natura delle tifose di calcio femminile, consentire la vendita di alcolici sugli spalti potrebbe essere una soluzione accettabile: “Stiamo testando questa tecnica su un paio di squadre del campionato questa stagione e vedremo cosa impareremo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuova svolta in, dove a distanza di quasi quarant’anni dall’ultima volta i tifosi potranno riassaporare il gusto di bere deglidi calcio. Dopo la stretta del governo Tatcher che per contrastare gli hooligans e i loro disordini vietò il consumo e la vendita di bevande alcolicheimpianti già nel 1985, adesso è scattata una, per il momento legata esclusivamente a due club dellainglese, come ha confermato il responsabile della Women’s Professional Leagues Limited. Nikki Doucet, come riporta Reuters, ha affermato che, data la natura delle tifose di calcio, consentire la vendita disugli spalti potrebbe essere una soluzione accettabile: “Stiamo testando questa tecnica su un paio di squadre del campionato questa stagione e vedremo cosa impareremo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È successo in Inghilterra Ecco cosa si sono inventati gli ospiti di un ristorante per non pagare il conto salato - In un ristorante inglese, un gruppo di dieci persone ha speso 390 sterline per cibo e bevande, solo per cercare di non pagare il conto con un trucco sfacciato. Il proprietario dello stabilimento ha re ... (bluewin.ch)

Da Nodo a Roma dove la gradazione alcolica dei cocktail la decidi tu - A pochi passi da Piazza Navona, sorge Nodo che dà la possibilità di personalizzare i cocktail in base alla gradazione alcolica preferita: puoi scegliere tra very strong, strong, medium, light o very l ... (italiaatavola.net)