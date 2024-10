Calciomercato.it - Infortunio in Nazionale, a forte rischio per il big match Milan-Napoli

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La sosta per le Nazionali porta brutte notizie agli allenatori di Serie A: un top aper il prossimo bigIl campionato di Serie A sta per riprendere ma non mancano gli intoppi per gli allenatori dopo gli impegni dei giocatori con le rispettive nazionali.(Lapresse) – calciomercato.itLa seconda sosta del campionato di Serie A è ormai stata archiviata (ce ne saranno altre due, una a novembre e un’altra a marzo 2025) e il campionato di massima serie è pronto a ripartire. Come di consueto, però, gli allenatori delle compagini italiane devono fare i conti con gli infortuni registrati durante le partite delle selezioni internazionali, con inevitabili conseguenze sugli impegni in campionato e coppe.