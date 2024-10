Inflazione cala: Bce taglia i tassi, spread sotto i 120 punti. Che cosa cambia per famiglie e risparmiatori (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Banca Centrale Europea annuncia il nuovo taglio dei tassi di interesse, portando il riferimento al 3,25%, il tasso di rifinanziamento al 3,40% e il tasso sulla deposit facility al 3,65%. Si tratta del terzo aggiustamento di politica monetaria del 2024 e arriva in un contesto caratterizzato da una discesa dell'Inflazione e da dati sulla crescita economica più deboli del previsto L'articolo Inflazione cala: Bce taglia i tassi, spread sotto i 120 punti. Che cosa cambia per famiglie e risparmiatori proviene da Firenze Post. .com - Inflazione cala: Bce taglia i tassi, spread sotto i 120 punti. Che cosa cambia per famiglie e risparmiatori Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Banca Centrale Europea annuncia il nuovo taglio deidi interesse, portando il riferimento al 3,25%, il tasso di rifinanziamento al 3,40% e il tasso sulla deposit facility al 3,65%. Si tratta del terzo aggiustamento di politica monetaria del 2024 e arriva in un contesto caratterizzato da una discesa dell'e da dati sulla crescita economica più deboli del previsto L'articolo: Bcei 120. Cheperproviene da Firenze Post.

