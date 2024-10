Indagini sulle alluvioni: giunti 40 esposti alla Procura (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono circa 40 gli esposti giunti alla Procura a Ravenna che chiedono di far luce sulle tre alluvioni che hanno colpito la Romagna, e in particolare il Ravennate, a partire da maggio 2023. Prosegue l'inchiesta aperta dalla Procura sui disastri che hanno devastato il nostro territorio. Sono almeno Ravennatoday.it - Indagini sulle alluvioni: giunti 40 esposti alla Procura Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono circa 40 glia Ravenna che chiedono di far lucetreche hanno colpito la Romagna, e in particolare il Ravennate, a partire da maggio 2023. Prosegue l'inchiesta aperta dsui disastri che hanno devastato il nostro territorio. Sono almeno

Esposti in Procura a Ravenna per le alluvioni : indagini aperte su disastri in provincia romagnola - Gli inquirenti, tra cui il PM Francesco Coco e il Procuratore capo Daniele Barberini, hanno deciso di affidare la consulenza tecnica a tre ingegneri del Politecnico di Milano. È fondamentale che vengano eseguite tutte le verifiche necessarie per garantire una risposta adeguata a situazioni simili in futuro, permettendo così di prevenire nuove tragedie e rispondere rapidamente alle emergenze ... (Gaeta.it)

Alluvioni maggio 2023 e settembre. In Procura arrivati 40 esposti. Nuove acquisizioni di documenti - a. Nelle attività fin quei svolte, figurano anche quattro sopralluoghi del pm Coco in zone alluvionate a partire da Traversara, il punto più colpito, per poi proseguire in aree collinari. Come già emerso, in estrema sintesi gli inquirenti vogliono capire se gli eventi fossero prevedibili e, nel caso, se fossero prevenibili. (Ilrestodelcarlino.it)