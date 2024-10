Incidente a Novara, pedone investito da un'auto a Sant'Agabio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Incidente stradale nella serata di oggi, giovedì 17 ottobre, a Novara. Per cause ancora da chiarire, un pedone sarebbe stato investito da un'auto. Secondo le prime informazioni, nell'impatto l'uomo avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno Novaratoday.it - Incidente a Novara, pedone investito da un'auto a Sant'Agabio Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)stradale nella serata di oggi, giovedì 17 ottobre, a. Per cause ancora da chiarire, unsarebbe statoda un'. Secondo le prime informazioni, nell'impatto l'uomo avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente a Roma - autobus investe pedone su viale Europa - ilfaroonline. it è su GOOGLE NEWS. . Roma, 14 ottobre 2024 – Un incidente è avvenuto a Roma, alle ore 9:40 circa di questa mattina: un autobus dell’Atac, mentre stava imboccando viale Europa, ha investito una persona, presumibilmente di circa 40 anni. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. (Ilfaroonline.it)

Sabato notte a Como e provincia : un grave incidente - alcol e un pedone investito - Sabato sera e notte come sempre impegnativo per le forze dell'ordine e i soccorritori che lavorano a Como e provincia. Riportiamo solo i fatti principali. Nel pomeriggio, alle 17.03 in viale Vittorio Veneto a Como la Croce Rossa è intervenuta per aiutare un uomo che aveva bevuto troppo. Dopo i... (Quicomo.it)

Incidente e auto ribaltata sulla provinciale e un pedone investito a Brindisi : tre feriti - una donna in codice rosso - Donna investita a Brindisi e in provincia scontro da brividi e una vettura ribaltata lungo la provinciale. È di tre feriti in tutto il bilancio di una mattinata da paura nel Brindisino. La... (Quotidianodipuglia.it)