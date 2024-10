In Italia la gestazione per altri è diventata reato universale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo scorso maggio Giorgia Meloni aveva promesso che avrebbe reso la gestazione per altri reato universale e alla fine, a distanza di un anno, ce l’ha fatta. Vergognosamente. Illegale in Italia, la gestazione per altri molti Italiani e Italiane andavano a farla all’estero. Con questa legge non possono farlo e qualora lo facessero commetterebbero un reato. La pena? Fino a due anni di reclusione e multe fino a un milione di euro. Una coppia Italiana che ora vuole un figlio tramite la GpA ora deve trasferirsi all’estero. La proposta è diventata legge grazie a un ddl che porta la firma della deputata di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi, approvato oggi dal Senato e in precedenza dalla Camera. Biccy.it - In Italia la gestazione per altri è diventata reato universale Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo scorso maggio Giorgia Meloni aveva promesso che avrebbe reso lapere alla fine, a distanza di un anno, ce l’ha fatta. Vergognosamente. Illegale in, lapermoltini ene andavano a farla all’estero. Con questa legge non possono farlo e qualora lo facessero commetterebbero un. La pena? Fino a due anni di reclusione e multe fino a un milione di euro. Una coppiana che ora vuole un figlio tramite la GpA ora deve trasferirsi all’estero. La proposta èlegge grazie a un ddl che porta la firma della deputata di Fratelli d’, Carolina Varchi, approvato oggi dal Senato e in precedenza dalla Camera.

