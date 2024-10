Il Six Kings Slam è un incubo persino peggiore di quanto pensassimo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jannik Sinner è un principe del rinascimento megalomane. Indossa abiti sfarzosi e, in piedi in una sala piena di marmi, scolpisce una statua di se stesso tirandoci sopra una pallina da tennis. Carlos Alcaraz è un fremen del deserto; un soldato che combatte in tuta metallica, il suo strumento è una racchetta senza corde ma con un’intelaiatura al neon. È costretto a sfidare statue di vetro che hanno preso vita da un dipinto di De Chirico; quando i suoi colpi le perforano cadono a terra in mille pezzi. Holger Rune ha il trucco pesante e comanda un Drakkar vichingo. La sua racchetta manda scariche elettriche. Daniil Medvedev gioca a tennis sul dorso di un Grizzly; Rafael Nadal è un uomo gigante di terracotta; Novak Djokovic è un’eremita pazzo che vive tra i lupi nella taiga russa come quelli raccontati da Herzog in Happy People. Ultimouomo.com - Il Six Kings Slam è un incubo persino peggiore di quanto pensassimo Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jannik Sinner è un principe del rinascimento megalomane. Indossa abiti sfarzosi e, in piedi in una sala piena di marmi, scolpisce una statua di se stesso tirandoci sopra una pallina da tennis. Carlos Alcaraz è un fremen del deserto; un soldato che combatte in tuta metallica, il suo strumento è una racchetta senza corde ma con un’intelaiatura al neon. È costretto a sfidare statue di vetro che hanno preso vita da un dipinto di De Chirico; quando i suoi colpi le perforano cadono a terra in mille pezzi. Holger Rune ha il trucco pesante e comanda un Drakkar vichingo. La sua racchetta manda scariche elettriche. Daniil Medvedev gioca a tennis sul dorso di un Grizzly; Rafael Nadal è un uomo gigante di terracotta; Novak Djokovic è un’eremita pazzo che vive tra i lupi nella taiga russa come quelli raccontati da Herzog in Happy People.

