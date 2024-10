I pm condannati ma sempre in carica (Di giovedì 17 ottobre 2024) La permanenza sulla stessa poltrona è una questione d'opportunità di fronte a un caso giudiziario, ma sembra non valere per il mestiere di magistrato Ilgiornale.it - I pm condannati ma sempre in carica Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La permanenza sulla stessa poltrona è una questione d'opportunità di fronte a un caso giudiziario, ma sembra non valere per il mestiere di magistrato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I pm condannati ma sempre in carica - La permanenza sulla stessa poltrona è una questione d'opportunità di fronte a un caso giudiziario, ma sembra non valere per il mestiere di magistrato ... (ilgiornale.it)

Schlein: "Noi da sempre contro antisemitismo, non come giovanile FdI" - (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 "Noi l'antisemitismo lo abbiamo sempre contrastato, a differenza della giovanile del suo partito, ma sia chiaro che criticare il governo di estrema destra di Neta ... (la7.it)

Ai domiciliari viola misura più volte e ytorna in carcere - Era ai domiciliari ma continuava a evadere. La donna, di origine romena, di 44 anni è stata rinchiusa nella Casa Circondariale di Pesaro - Villa Fastiggi. (ANSA) ... (ansa.it)