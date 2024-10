Highlights Olimpia Milano-Zalgiris 82-85, Eurolega 2024/2025 (VIDEO) (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights di Olimpia Milano-Zalgiris, sfida valida come 4^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Clamorosa sconfitta da parte della squadra di Messina, che domina per due quarti e mezzo, si porta addirittura sul +27, ma improvvisamente toglie il piede dall’acceleratore e un po’ alla volta permette allo Zalgiris di rientrare in partita. Gli ultimi minuti sono tutti dei lituani, che in un Forum completamente ammutolito infliggono la terza sconfitta in quattro partite all’Olimpia. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’Eurolega IN DIRETTA Highlights Olimpia Milano-Zalgiris KAUNAS Highlights Olimpia Milano-Zalgiris 82-85, Eurolega 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilcon glidi, sfida valida come 4^ giornata dell’di basket. Clamorosa sconfitta da parte della squadra di Messina, che domina per due quarti e mezzo, si porta addirittura sul +27, ma improvvisamente toglie il piede dall’acceleratore e un po’ alla volta permette allodi rientrare in partita. Gli ultimi minuti sono tutti dei lituani, che in un Forum completamente ammutolito infliggono la terza sconfitta in quattro partite all’. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’IN DIRETTAKAUNAS82-85,) SportFace.

